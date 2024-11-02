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Kars'ta Uluslararası Aşıklar Bayramı Başladı

Kars'ta Uluslararası Aşıklar Bayramı Başladı
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Kars'ta düzenlenen Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı, Türkiye ve çeşitli ülkelerden katılımcılarla başladı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, aşıklık geleneğinin yaşatılması hedefleniyor.

Kars'ta, Türkiye, Azerbaycan, Nahçivan, İran, Irak, Gürcistan ve Kazakistan'tan katılımcıların olduğu, Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı başladı.

Kars Kalesi Bedesten Bölgesi'ndeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Devlet Konservatuarı Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, aşıklar dinleti sundu.

Kars Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkesemen, aşıklık geleneğinin Kars'ta sürdürüldüğünü ifade ederek, "Amacımız, aşıklık kültürümüzü canlandırmak hem de birliğimizi, beraberliğimizi bütün dünyaya göstermek. Aşıklık kültürümüzün yaşatılmasını desteklemek amacıyla buradayız. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Kars Kent Konseyi Başkanı Maksut Kutluhan Uray da, Aşıklar Bayramı'na farklı ülkelerden katılımcıların geldiğini ve bu kültürü en iyi şekilde yaşatmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Aşıkların atışmasıyla devam eden etkinlik, yarın da devam edecek.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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