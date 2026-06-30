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Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan F.T. isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda F.T. (36) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 65 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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