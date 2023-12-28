Kars'ta Şiddetli Rüzgar Evleri Uçurdu
Kars merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı köylerde evlerin çatıları uçtu. Digor'a bağlı Sorguçkavak, Arpaçay'a bağlı Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde 7 ev ile ahırın çatıları zarar gördü. AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı köylerde evlerin çatıları uçtu.
Kars merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Digor'a bağlı Sorguçkavak, Arpaçay'a bağlı Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde 7 ev ile ahırın çatıları zarar gördü.
Afad ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.