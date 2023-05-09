Kars'ta sahte para operasyonu: 274 adet 100 TL'lik banknot ele geçirildi

KARS'ta polisin düzenlediği operasyonda 274 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 1 aylık takibin ardından ekipler, Kars merkez ve Arpaçay ilçesinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, O. E. (23) ve Y. E. Ö. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 274 adet 100 TL'lik banknot ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.