Kars'ta Otobüs Kazası: Yaralılar Ziyaret Edildi

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, otobüs kazasında yaralanan yolcuları hastanede ziyaret etti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilirken, yaralıların tedavileri devam ediyor. Yaralılardan biri Ankara'ya sevk istedi. Kazada yaralanan bir diğer kişi ise kaza anını anlattı.

KARS Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, otobüs kazasında yaralanan yolcuları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Kazadan yaralı kurtulan Sinan Kırıktaş (35), "Şoför uyudu. 'Ağabey, ağabey' dedim. Kafasını kaldırdı. O panikle sağ sol yapayım derken viyadükten aşağı uçtuk" dedi.

Bursa'dan, önceki gün Kars'a gelmek için yola çıkan Murat Yıldız yönetimindeki Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesinde Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedilirken, yaralılardan 11'i tedavilerinin ardından taburcu oldu. 1'i yoğun bakım olmak üzere 11 yaralının ise tedavileri sürüyor. Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastaları ziyaret eden Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu'ndan yaralıların son durumuyla ilgili bilgi aldı. Yaralılar ve yakınlarıyla tek tek görüşen Tuna, ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.