Kars'ta lokomotifin çarptığı genç ağır yaralandı

Kars'ta lokomotifin çarptığı genç ağır yaralandı
Güncelleme:
Kars'ta manevra yapmak için yola çıkan lokomotif, hemzemin geçidinde yürüyen 16 yaşındaki İnanç Can Y'ye çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kars'ta manevra yapmak için yola çıkan lokomotifin hemzemin geçidinde çarptığı genç ağır yaralandı.

Yeni Mahalle ile Alparslan Mahallesi'ni birbirine bağlayan hemzemin geçidinde yürüren 16 yaşındaki İnanç Can Y'ye lokomotof çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

TCDD görevlileri hemzemin geçidini ulaşıma kapattı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
