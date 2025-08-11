Kars'ta Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Kars'ta Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti
Kars'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, otomobiliyle refüje çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Burak D. hastanede yaşamını yitirdi.

Kars'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren ve otomobili refüje çarpan sürücü, hayatını kaybetti.

Burak D. (57) yönetimindeki 80 FY 559 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu Kafkas Üniversitesi kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Burak D, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
