Kars'ta fen lisesine 4 bin kitaplık kütüphane kazandırıldı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki fen lisesine, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) 4 bin kitaplık kütüphane kuruldu.

"Yaşayan Kütüphane Projesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu TOGEM-DER tarafından Sarıkamış Fen Lisesi'ne kütüphane kazandırıldı.

Vali Ziya Polat, lisede düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, ilçeye modern bir kütüphane kazandırıldığını söyledi.

Öğrencilerin yeni bir binada eğitim gördüğünü belirten Polat, "Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımızı sunuyor, dernek başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. İnşallah en çok ve en iyi kitap okuyan öğrencilerimizi ilerleyen zamanda görmeyi umut ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarıma ve yarınlarımızın umudu evlatlarıma hayırlı olsun." diye konuştu.

TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen ise öğrencilere tavsiyede bulunarak, "Soru sormaktan asla vazgeçmeyin. Unutmayın bugün bir kitapla başlayan yolculuk, yarın dünyayı değiştirebilecek bir fikre dönüşebilir. Sizlerden Türkiye'nin ve geleceğin beklentisi çok yüksek, eminim bunu fazlasıyla karşılayacaksınız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis de emeklerinden dolayı dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, daha önce okudukları kitaplarla ilgili sunum yaptı.

Programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, TOGEM-DER yönetim kurulu üyeleri, Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA