Kars'ta Erken Doğan Bebek Ambulans Uçakla Van'a Sevk Edildi

KARS'ta erken doğum sonucu solunum yetmezliği çeken Yılmaz bebek, doğumundan 7 saat sonra ambulans uçakla Van'a sevk edildi.

Kars Harakani Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Yılmaz çiftinin bebekleri, 29 haftalık olarak dünyaya geldi. 1 kilo ağırlığında doğan ve solunum rahatsızlığı yaşayan bebeğin 3'üncü basamak yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı için Van Lokman Hekim Hayat Hastanesine sevkine karar verildi. Yapılan girişim ile Sağlık Bakanlığı bebeğin nakil konusunda devreye girdi. Ambulansla Harakani Havalimanı pistine getirilen bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Van'a götürüldü. Erken doğumdan dolayı solunum yetmezliği yaşayan bebek, hastanede tedavi altına alındı.