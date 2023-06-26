KARS'ta Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

KARS'ta etkili olan dolu yağışı Akyaka ve Arpaçay ilçesine bağlı 5 köyde tarım arazilerini vurdu. Yağış sebebiyle köylerdeki ekili araziler zarar gördü.

KARS'ta etkili olan dolu yağışı Akyaka ve Arpaçay ilçesine bağlı 5 köyde tarım arazilerini vurdu.

Bugün öğleden sonra bölgede etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Saat 18.00 sıralarında başlayan ve kısa bir süre devam eden dolu yağışı sebebiyle Akyaka ilçesine bağlı Karahan, Geçit, Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu, Karaurgan ve Küçükboğa köylerinin arazilerini beyaza bürüdü. Yağış sebebiyle köylerdeki ekili araziler zarar gördü.