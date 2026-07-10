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Kars'ta sel ve dolundan etkilenen köylerdeki arazilerde hasar tespiti yapılıyor

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Kars'ta son günlerde etkili olan şiddetli sağanak, dolu ve sel nedeniyle 44 köyde hasar oluştu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, uzman 10 ekiple hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kars'ta etkili olan dolu ve sel nedeniyle hasar oluşan 44 köyde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Kentte son günlerde etkili olan şiddetli sağanak, dolu ve sel nedeniyle bazı köylerde hasar oluştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelen sel ve dolu afetinden zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda gelen ihbarlar neticesinde 44 köyde durum analizi yapılmak üzere alanında uzman 10 ekip oluşturuldu. Uzmanlar, köylerdeki arazilerde hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da ekiplerle tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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