Üzerine buz sarkıtı düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

KARS'ta çatıdan düşen buz sarkıtının otomobilin tavanına isabet etmesi sonucu sürücü yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ortakapı Mahallesi İbrahim Gökçe Sokak'ta meydana geldi. E.O.U. (22), aracını park ettiği sırada, binanın çatısından kopan buz sarkıtı otomobilin tavanına düştü. Tavanda çökme oluşurken, buz kütlesi tavan camını da kırdı. Otomobildeki sürücü E.O.U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.