Kars gündem haberi | Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu Güncel Haberler Edinilen Kars gelişmesine göre Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurduKARS Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu KARS Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kapalı hava, akşam saatlerinde Kağızman'da yerini yağmura bıraktı. Kısa süre içerisinde şiddetli rüzgar ile birlikte yağış doluya dönüştü. Dakikalarca süren dolu ve şiddetli rüzgar ilçede meyve ağaçları ve dışarıda bulunan araçların zarar görmesine neden oldu. Yer yer fındık büyüklüğünde yağan doludan korunmak isteyen caddedeki vatandaşlar çareyi dükkan ve tentelerin altına sığınmakta buldu. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Çağlar Kağızman Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars gündem haberi | Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.