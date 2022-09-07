Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars gündem haberi | Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu

Güncel Haberler

Edinilen Kars gelişmesine göre Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurduKARS Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu

KARS Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kapalı hava, akşam saatlerinde Kağızman'da yerini yağmura bıraktı. Kısa süre içerisinde şiddetli rüzgar ile birlikte yağış doluya dönüştü. Dakikalarca süren dolu ve şiddetli rüzgar ilçede meyve ağaçları ve dışarıda bulunan araçların zarar görmesine neden oldu. Yer yer fındık büyüklüğünde yağan doludan korunmak isteyen caddedeki vatandaşlar çareyi dükkan ve tentelerin altına sığınmakta buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Çağlar - Güncel

Kağızman Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title