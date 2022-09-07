Kars gündem haberi | Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu
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Edinilen Kars gelişmesine göre Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurduKARS Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu
KARS Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Kapalı hava, akşam saatlerinde Kağızman'da yerini yağmura bıraktı. Kısa süre içerisinde şiddetli rüzgar ile birlikte yağış doluya dönüştü. Dakikalarca süren dolu ve şiddetli rüzgar ilçede meyve ağaçları ve dışarıda bulunan araçların zarar görmesine neden oldu. Yer yer fındık büyüklüğünde yağan doludan korunmak isteyen caddedeki vatandaşlar çareyi dükkan ve tentelerin altına sığınmakta buldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Çağlar - Güncel