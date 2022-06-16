Kars Çayı'nda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Kars Çayı'nda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA - İsmail Kaplan - Güncel
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Kars Çayı'nda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kars'ta gece çaya düşerek mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars'ta gece çaya düşerek mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kars Kalesi eteklerinde bulunan Kars Çayı'nın geçtiği taş köprüyü kullanan vatandaşlar, bir kedinin mahsur kaldığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köprünün ayağına düşen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye personelinden birisi suya girip, kediyi bulunduğu yerden alarak güvenli yere bıraktı.

AA / İsmail Kaplan - Güncel

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