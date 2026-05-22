Karlıova'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve resim sergisi açıldı.

Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarda, Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gök ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci sergilenen çalışmaları inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.

Bıçak ve Bingöl, fuarda emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Etkinlikte, Kaymakamlıkça ilçede en çok kitap okuyan 25 öğrenciye tablet hediye edildi.