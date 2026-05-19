Bingöl Karlıova'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şiirlerin okunduğu, sporcuların ve halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı programda, bayrak gösterisi sunuldu, türküler seslendirildi.

Etkinlikte, çeşitli yarışmalarda derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Veysi Bingöl ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet Varol ile kamu kurumların temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz
