Osmaniye'de karla kaplı yolda UMKE'den hasta kurtarma operasyonu

Güncelleme:
Osmaniye'nin Bekdemir Köyü'nde yoğun kar yağışı sonucu yolu kapanan iki hasta, UMKE ekiplerinin özverili çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir Köyü Kirazlı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan iki hasta, sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yaklaşık 50 santimetre kalınlığındaki karlı yolu UMKE aracıyla aşan sağlık ekipleri, kadın ve erkek hastalara evinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yeniden UMKE aracına alınan hastalar, güvenli şekilde hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü, karlı yolları güçlükle aşarak hastalara ulaşan UMKE ekiplerinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından, 'UMKE ekiplerimiz, zorlu hava koşullarına rağmen büyük bir özveri ve kararlılıkla hasta kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor' notuyla paylaştı.

