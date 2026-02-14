Bitlis Valisi Karakaya, kar altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciyi ağırladı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Mutki ilçesinde kar altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyan ilkokul öğrencisi Batuhan Efe Bakır ve ailesini kabul etti.

Öğrenciyi ve ailesini makamında ağırlayan Vali Karakaya, Batuhan'ın tüm öğrencilere örnek olduğunu söyledi.

Çocukların milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirildiğini belirten Karakaya, "Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimiz her alanda milletimizin gururu olacak. Batuhan'ı yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, tüm ülkemiz adına alnından öpüyorum." dedi.

Vali Karakaya'ya teşekkür eden Batuhan Efe Bakır ise "İstiklal Marşı okundu, marşı duyunca dimdik durdum, şemsiyemi hiç açmadım. Marşımıza saygı gösterdim. Çok üşüdüm ama yine de 'bir şey olmaz' dedim." diye konuştu.

Okul Müdürü Zehra Tonga da Batuhan'ın bayrağa ve İstiklal Marşı'na gösterdiği saygının kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.

Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Batuhan Efe Bakır, 9 Şubat'ta geç kaldığı için İstiklal Marşı'na yetişememiş, kar nedeniyle İstiklal Marşı'nın okulun koridorunda okutulduğunu duyunca kar ve soğuk havaya rağmen okulun bahçesinde tek başına milli marşa eşlik etmişti.

Bakır'ın cep telefonuyla kaydedilen görüntüsü, sosyal medyada izleyenleri duygulandırmıştı.