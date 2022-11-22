Karkamış'taki Roket Saldırısında Yaşamını Yitirin 5 Yaşındaki Hasan Karataş, Son Yolculuğuna Uğurlandı Güncel Haberler Gaziantep Karkamış’a düzenlenen roketli saldırıda yaşamını yitiren; CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın amcasının yeğeni beş yaşındaki Hasan Karataş, bugün Karanfil Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. JİYAN ERKILIÇ Gaziantep Karkamış'a düzenlenen roketli saldırıda yaşamını yitiren; CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın amcasının yeğeni beş yaşındaki Hasan Karataş, bugün Karanfil Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından Suriye'nin kuzeyinden dün atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden; CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın amcasının yeğeni, eski CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın torunu 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın cenazesi, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CHP milletvekilleri Mahir Polat, Ali Şahin, İrfan Kaplan, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül, Bayram Yılmazkaya, CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karataş, cenaze namazının ardından Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi. Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Karataş Karkamış Karataş Güncel Haberler

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