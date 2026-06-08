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Çorum'da sarp arazide mahsur kalan kişi askeri helikopterle kurtarıldı

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Çorum'un Kargı ilçesinde dağ yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Bekir Kızılkaya, sarp arazide yaralı halde bulundu ve askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde dağ yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan ve sarp arazide yaralı halde bulunan kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.

7 Haziran'da Kargı ilçesinde dağ yürüyüşüne çıkan Bekir Kızılkaya'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarında, dron ile yapılan taramalar sonucunda Bekir Kızılkaya'nın sarp bir alanda yaralı olduğu belirlendi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle kara yoluyla ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine Kızılkaya'nın tahliyesi için Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığından askeri helikopter talep edildi.

Kurtarma operasyonunu takip etmek üzere bölgeye giden Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, çalışmaları yerinden koordine etti.

Çorum AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda Kızılkaya, askeri helikopterle sarp alandan kurtarıldı.

Yaralı ve bilinci açık bir şekilde kurtarılan Kızılkaya, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
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