Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti

Genç kadına yaptığı rezillik, mide bulandırdı

Kargı'da Aç Kalan Kurtlar Köye İndi

Kargı'da Aç Kalan Kurtlar Köye İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesindeki Bozarmut köyünde, yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt köye gelerek yiyecek aradı. Köy muhtarı, kurtların köye inmesinin bölgede karla kaplı alanlarda yiyecek sıkıntısından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Çorum'un Kargı ilçesinde aç kalan 2 kurdun köyde yiyecek aradığı anlar görüntülendi.

Bozarmut köyü muhtarı Ramazan Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla kaplı bölgede kurtların yiyecek bulamadığı için köye gelmiş olabileceğini söyledi.

Köyün güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde 2 kurdu yiyecek ararken gördüğünü belirten Durmuş, "Kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan kurtların köye kadar indiğini tahmin ediyoruz. Oldukça endişelendik. Hayvanlarımıza saldırmalarından korktuk. Köy halkımızı uyararak dikkatli davranmalarını istedik." dedi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
img

90'ların ses getiren yıldızından itiraf
img

Ayrılık an meselesi! Yeni adresi Fenerbahçelileri çok kızdıracak
img

Yıllık kira artış oranı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı kaç TL? 2025 mühendis maaşı ne kadar oldu? 2025 mühendis maaşı kaç TL? Mallorca Barcelona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mallorca Barcelona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL olacak? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.