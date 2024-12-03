Kargı'da Aç Kalan Kurtlar Köye İndi
Çorum'un Kargı ilçesindeki Bozarmut köyünde, yiyecek bulmakta zorlanan iki kurt köye gelerek yiyecek aradı. Köy muhtarı, kurtların köye inmesinin bölgede karla kaplı alanlarda yiyecek sıkıntısından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Çorum'un Kargı ilçesinde aç kalan 2 kurdun köyde yiyecek aradığı anlar görüntülendi.
Bozarmut köyü muhtarı Ramazan Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla kaplı bölgede kurtların yiyecek bulamadığı için köye gelmiş olabileceğini söyledi.
Köyün güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde 2 kurdu yiyecek ararken gördüğünü belirten Durmuş, "Kırsal bölgelerde yiyecek bulmakta zorlanan kurtların köye kadar indiğini tahmin ediyoruz. Oldukça endişelendik. Hayvanlarımıza saldırmalarından korktuk. Köy halkımızı uyararak dikkatli davranmalarını istedik." dedi.