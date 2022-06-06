Kardeşlerinin sevgi gösterisiyle ilgi odağı olan Elif: İyileşip yanlarına gitmek istiyorum - Haberler

Kardeşlerinin sevgi gösterisiyle ilgi odağı olan Elif: İyileşip yanlarına gitmek istiyorum

ANKARA'da 4 kardeşinin, tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde kendisine el sallayıp sevgilerini gösterirken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gören Elif Sancar (7), DHA'ya konuştu. Elif, "Bir an önce iyileşip onların yanına gitmek istiyorum" dedi.

Mamak ilçesi Hüseyin Gazi Mahallesinde oturan Nalan-Ramazan Sancar çifti, 5 çocuklarından 3'üncüsü olan Elif Sancar'ı 1 ay önce ayağındaki şişlik nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tümörden şüphelenilen Elif Sancar, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 'Kist hidatik' teşhisi konulan Elif, 2 kez ameliyat oldu. Hastanede tedavisi devam eden Elif'i 1 aydır göremeyen kardeşleri Ömer Can (11), Zeynep (9), Muhammed Ali (5) ve Elzem Sancar (3), babalarıyla birlikte hastaneye gitti. Yaşları küçük olduğu için içeriye alınmayan 4 kardeş, hastanenin 4'üncü katında kaldığı odanın penceresine çıkan Elif'e el sallayıp, sevgi gösterisinde bulundu.

?Videoyu çeken Ramazan Mervan Kurt, hastaneye ameliyat olan bir tanıdığını ziyaret için geldiğini anlatarak, "Bahçede çocuklar bir anda koşup penceredeki kardeşine el salladılar. O görüntü beni çok duygulandırdı. Videoya almak istedim. Defalarca izledim. İzledikçe duygulandım. Bunu kendi takipçilerimle de paylaşmak istedim. Bu sevgiyi, kardeşliği, ailenin ne kadar önemli bir şey olduğunu küçük çocuklardan görsünler istedim. Video amacına ulaştı. Elif çok şükür iyi mutluyuz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Detaylar

-Ramazan Mervan Kurt röportaj

-Elif Sancar röportaj

Haber- Kamera: Vuslat AY- Caner ÜNVER/ANKARA,