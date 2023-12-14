Kardeşlerden birini öldürüp, diğerini yaralayan şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDIKayseri'de, husumetli olduğu Sedat Daşdemir'i (30) bıçaklayarak öldürüp, kardeşi Ramazan Daşdemir'i de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Resul İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kayseri'de, husumetli olduğu Sedat Daşdemir'i (30) bıçaklayarak öldürüp, kardeşi Ramazan Daşdemir'i de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Resul İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.