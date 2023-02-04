KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ APANDİSİT HASTASI İÇİN SEFERBER OLDULAR Güncel Haberler SİİRT'in Şirvan ilçesinde, kar yağışıyla kapanan mezradaki apandisit hastası Hediye Ensari (50), iş makineleriyle yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı. SİİRT'in Şirvan ilçesinde, kar yağışıyla kapanan mezradaki apandisit hastası Hediye Ensari (50), iş makineleriyle yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı. Şirvan'a bağlı Kesmetaş köyü Kadis mezrasında rahatsızlanan apandisit hastası Hediye Ensari'nin yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle hastaya ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi. Hemen harekete geçen Özel İdare ekipleri, yolu iş makineleriyle açarak mezraya ulaşımı sağladı. Sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulundukları Hediye Ensari'yi ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ensari'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şirvan Güncel Haberler

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