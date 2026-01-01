Ağrı'da yolu kardan kapanan köyde hastalanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kardan kapanan köyde rahatsızlanan 9 yaşındaki Yusuf Keleş, sağlık ekiplerinin zorlu çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı. İyi durumda olduğu öğrenilen çocuğun, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım zorluğu yaşadığı bildirildi.
İl genelinde etkili olan kar ve tipi, kırsalda ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Patnos ilçesine bağlı Bozoğlak köyünde yüksek ateşi olan 9 yaşındaki Yusuf Keleş için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İlçe Özel İdare ekiplerinin karlı yolu açmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Patnos Devlet Hastanesine kaldırdı.
Keleş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel