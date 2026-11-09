Karayolları Genel Müdürlüğü bakım çalışmalarını duyurdu, sürücüler yavaşlamalı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun 13-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çanakkale ve Tekirdağ istikametlerinde bant aktarımı yapılıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-11. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle Aydın istikametinde bant aktarımı uygulanıyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Konya-Ereğli Çevre Yolu'nun 11-13. kilometrelerindeki (Ereğli Kavşağı kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle kavşak kolları trafiğe kapatıldı.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Köprüsü'nün Polatlı ve Ankara istikametindeki giriş-çıkış yollarında kontrollü açma-kapama yapılıyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 16-17. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 26-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA