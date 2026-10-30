Karayolları bülteni çalışma yapılan yollarda ulaşımın etkilendiğini bildirdi

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde Kuzey-Güney kavşaklarının 0-7. kilometrelerinde enerji iletim hattı çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar her iki yön aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşaklarının 0-3. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 47-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Çankırı–Ankara yolunun 4-12. kilometreleri dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Süleymanlı köyü bağlantısından eski Çankırı-Ankara yolundan sürdürülüyor.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3-7, Diyarbakır-Siverek yolunun 42-46. ve Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 28. kilometresindeki Araklı Viyadüğü Giriş Köprüsü'nün Trabzon yönündeki genleşme derzi onarımı çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA