Karasu'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

D-010 kara yolunda E.K. yönetimindeki 34 TB 8560 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak Büyük Melen Camii Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi Kocaali ve Karasu devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bu arada, sürücü E.K'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.