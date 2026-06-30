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Karasu'da Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, tatile gelen ailenin içinde olduğu otomobil su kanalına devrildi. Kazada Ayla Gündüz ile kızı Büşra Gündüz yaşamını yitirdi, eşi Haluk Gündüz ağır yaralandı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, tatile gelen ailenin içinde olduğu otomobil su kanalına devrildi. Kazada Ayla Gündüz ile kızı Büşra Gündüz yaşamını yitirdi, eşi Haluk Gündüz ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-650 Ferizli-Karasu yolunun Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi. Haluk Gündüz'ün kontrolünü kaybettiği 41 GB 448 plakalı otomobil, su kanalına devrildi. Kazada Gündüz çifti ile kızları Büşra Gündüz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayla Gündüz ile kızı Büşra, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Haluk Gündüz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gündüz ailesinin Kocaeli'den tatil için Karasu'ya geldikleri belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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