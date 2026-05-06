Haberler

Karaya oturan geminin kurtarılmasının planlanması amacıyla dalgıçlar inceleme yaptı

Karaya oturan geminin kurtarılmasının planlanması amacıyla dalgıçlar inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturan 82 metrelik Kamerun bandıralı geminin kurtarılması için dalgıçlar inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenen gemide bulunan mürettebat başarıyla kurtarıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı 82 metre uzunluğundaki geminin kurtarılması için çalışma yapıldı. Kurtarma planı öncesi dalgıçlar, dalış yaparak gemi çevresinde incelemede bulundu.

1 Mayıs'ta Karasu açıklarında etkili olan fırtına nedeniyle Kamerun bandıralı gübre yüklü gemi, kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Durumun bildirilmesi ile bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gemide mahsur kalan 8 kişilik mürettebat, çelik halatlar yardımıyla kıyıya getirildi. Başarılı operasyonla kurtarılan 7'si Azerbaycanlı 1'i Türk mürettebat, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

SU ALTINDAN İNCELEME

Bölgede hava koşulların düzelmesi sonrası bugün ilgili sigorta firması tarafından keşif dalışı yapıldı. Dalgıçlar, su altından karaya oturan gemiyi incelerken, kurtarma çalışmasının planlanması için rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporun ardından geminin kurtarılması planlanıyor.

'BURASI TURİZM LOKASYONU'

Armatör firması operasyon müdürü Tuncay Binici, "Sigorta şirketi tarafından su altı incelemesi gerçekleştiriyor. İnceleme sonrası bir rapor oluşturulacak. Bu rapora göre geminin güvenli bir şekilde kaldırılması gerçekleştirilecek. Artık nasıl olacağı sigorta şirketinin kararı neticesinde gerçekleştirilecek. Mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Burası turizm lokasyonu. Bundan kaynaklı olarak en kısa sürede geminin buradan kaldırılması ve tekrar buranın turizme uygun olması lazım. Halkımızın göz zevkini bozmayacak, çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı

Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı

Rüzgar tersine dönüyor! Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
'‘Oh be’ dedirtecek aday' Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar

"‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

2 kardeşin ölümünde ilk rapor! Nedeni kahretti
Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi