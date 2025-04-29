Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

Karasu'da Çöp Kamyonu Yaşlı Adamı Hayatından Etti

Karasu'da Çöp Kamyonu Yaşlı Adamı Hayatından Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 70 yaşındaki Hasan Topaslan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

H.A. idaresindeki çöp kamyonu Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yolun karşısındaki evine geçmeye çalışan Hasan Topaslan'a (70) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Topaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

H.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Topaslan'ın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.