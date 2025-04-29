Karasu'da Çöp Kamyonu Yaşlı Adamı Hayatından Etti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 70 yaşındaki Hasan Topaslan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
H.A. idaresindeki çöp kamyonu Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde yolun karşısındaki evine geçmeye çalışan Hasan Topaslan'a (70) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Topaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
H.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Topaslan'ın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel