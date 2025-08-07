Karapınar'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Karapınar'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tırın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir tırın önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Karapınar-Konya kara yolunda D.A. yönetimindeki 59 AES 407 plakalı tır, önünde ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 MA 9502 plakalı otomobile çarptı.

Otomobilde bulunan yabancı uyruklu G.E, N.E. ve H.E. yaralandı. Yaralılardan otomobilde yolcu olarak bulunan H.E. sıkıştığı yerden Konya İtfaiyesi ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aynı istikamette giden tırın otomobile arkadan çarparak sürüklediği ve yoldan çıkardığı görülüyor.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza

Trafikte skandal görüntüler! Yolu bırakıp kadını izlemeye başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.