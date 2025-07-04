Karapınar'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın sürücüsü Ö.K., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, Adalet Mahallesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ö.K. yönetimindeki 42 TS 043 plakalı tır, Adalet Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekipleri, sürücü Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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