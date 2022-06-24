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Karapınar'da sarımsak hasadı başladı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da sarımsak hasadı başladı

Karapınar ilçesinde sarımsak hasadı gerçekleştiriliyor.

Karapınar ilçesinde sarımsak hasadı gerçekleştiriliyor.

İlçede yaklaşık 2 bin dekar arazide ekimi yapılan sarımsaklar, kent halkına ekonomik gelir sağlıyor.

Üretici Yusuf Aykaç, gazetecilere, ilçede hasadına başladıkları sarımsakların kaliteli olduğunu söyledi.

Kentte yetiştirilen sarımsakların iç piyasanın yanı sıra ihraç edildiğini aktaran Aykaç, "Bizim sarımsağımızın en büyük özelliği içinin dolu ve beyaz bir görünüme sahip olmasıdır. Sarımsağımız ilçemizin önemli bir markasıdır. Sarımsaklarımız hem yeşilken hem de kuru olarak kolaylıkla pazarlanabiliyor." ifadesini kullandı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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