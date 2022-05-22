Karapınar'da Göktepe, Acıgöl, Lavanta Bahçesi Uçuş Festivali düzenlendi - Haberler

Karapınar'da kaymakamlığı, belediye, kaymakamlık proje koordinasyon birimi ile Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Göktepe, Acıgöl, Lavanta Bahçesi Uçuş Festivali'nde Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Derneği yamaç paraşütü pilotları gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Ulutaş, lavanta bahçesine Türk bayrağı ile iniş yaptı. Bayrak Kaymakam Oğuz Cem Murat'a teslim edildi.

Katılımcılar, lavanta bahçesini gezip, seyir tepesinde Acıgöl'ü izledi. Konya enduro motorcuları ise gösterisi sundu.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, lavanta bahçesinde oluşturdukları karavan park, yamaç paraşütü ve microlite motor iniş pisti ile geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yamaç Paraşütü Pilotu Yaşar Köken, "Bu etkinliğe yurdumuzun birçok yerinde gelen yaklaşık 50 pilot ile katlıyoruz. Karapınar uçuş için her yönü ile harika. Uçuş için her türlü imkan sağlanmış. Keyifle uçuyoruz. Meke Gölü, Acıgöl gibi güzel yerler var. Sık sık gelip gideceğiz. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Daha sonra, katılıcılara yöresel sıkma ve ayran ikram edildi.