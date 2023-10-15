Karamürsel'de taksi şoförünü öldüren şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförünü silahla öldüren şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Ölen taksi şoförü Murat Karaca'nın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförünü silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta dün taksi şoförü Murat Karaca'yı silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan yakınları tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi morgundan alınan Karaca'nın cenazesi, Akpınar Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Dün, 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca (45) uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin şüpheli M.G. gözaltına alınmıştı.