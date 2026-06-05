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Kocaeli'den kısa kısa

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Karamürsel Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri yıl sonu programında bir araya gelirken, ilçe merkezinde park halindeki bir motosikletin selesinde kıvrılarak uyuyan sahipsiz kedi vatandaşların ilgi odağı oldu. Kediyi görenler cep telefonlarıyla görüntü çekti.

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.

İlçede yürütülen eğitim faaliyetlerinin ve bir yıllık çalışmaların ardından bir araya gelen eğitimciler, yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları da değerlendirme fırsatı buldu.

Motosikletin selesinde uyuyan kedi, görenlerin ilgi odağı oldu

Karamürsel ilçesinde bir motosikletin selesinde kıvrılarak uyuyan sahipsiz kedi, görenleri gülümsetti.

İlçe merkezinde park halindeki motosikletin selesine kıvrılarak uyuyan kedi, çevreden geçenlerin ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar, motosikletin selesinde uyuyan kediyi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Melih Palas
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