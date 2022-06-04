Karamollaoğlu'ndan "İnsanca Yaşam" Manifestosu: "Hiç Kimsenin Kursağında Bir Başkasının Ekmeği Olmasına Müsaade Etmeyeceğiz" - Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin "İnsanca Yaşam Manifestosu"nu açıklayarak, "Biz gardiyan değil garson devlet anlayışıyla devleti asli vazifesine uygun bir şekilde yöneteceğiz. Vatandaşını korkutan ve ezen devlet anlayışı yerine güven veren ve ülkeyi kalkındıran bir devlet anlayışını hakim kılacağız. Gelir dağılımında adaleti sağlayarak refahı topluma yaygınlaştıracağız. Kamu ihaleleri başta olmak üzere rant düzenini bütünüyle ortadan kaldıracağız inşallah. Hiç kimsenin kursağında bir başkasının ekmeği olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuştu. Karamollaoğlu, özetle şunları söyledi:

BİZE DE DAYATILAN BU YAŞAM ŞARTLARINA ALIŞMAYACAĞIZ: Hukukta adaleti kanun önünde eşitliği sağlamak, yandaş aktarma düzeneğinden kurtulmak, vatandaşlarla paylaşma sistemini kurmak bizim ana hedefimizdir. Bu millet ücretin de yaşamın da asgarisini reddediyor. Millet adil olanı, hakkını mutlaka almayı arzu ediyor. Bu sebeple hepimiz için mümkünken mutluluğun ve huzurun azınlığa ait olmasına rıza göstermeyeceğiz hiçbir zaman. Mutlu azınlığa tahammül değil her zaman itiraz edeceğiz. Hepimizin talebi insanca yaşam. Bunun içinde asgari ücret, açlık sınırı, geçim sıkıntısı gündemimizden inşallah en kısa zamanda çıkacak. Bize dayatılan bu yaşam şartlarına alışmayacağız. Zorbaca kaybettirdiklerini yeniden ve birlikte kazanmaya da gayret göstereceğiz. Rızamız olmadan bizden alınanları da mutlaka geri alacağız toplum olarak. İnsanı yaşatan devleti insanca yaşamayı mümkün kılacak adaleti hep birlikte tesis edeceğiz. İnanıyoruz ki birlikte kararlı ve ısrarcı olursak bu değişiklik uzun sürmeyecektir.

HİÇ KİMSENİN KURSAĞINDA BİR BAŞKASININ EKMEĞİ OLMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ: Bugün burada sizlerle birlikte insanca yaşam manifestosunu milletimize deklare ediyoruz. En başta söyleyeceğimiz söz, biz gardiyan değil garson devlet anlayışıyla devleti asli vazifesine uygun bir şekilde yöneteceğiz. Vatandaşını korkutan ve ezen devlet anlayışı yerine güven veren ve ülkeyi kalkındıran bir devlet anlayışını hakim kılacağız. Gelir dağılımında adaleti sağlayarak refahı topluma yaygınlaştıracağız. Kamu ihaleleri başta olmak üzere rant düzenini bütünüyle ortadan kaldıracağız inşallah. Hiç kimsenin kursağında bir başkasının ekmeği olmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşın kalbinde haksızlığa uğradığı duygusunun yerleşmesine izin vermeyeceğiz. Yoksulluk ve yoksulluk düzenini bütünüyle ortadan kaldıracağız. En temel ihtiyaçların adil karşılanamadığı, yalnızca hayatta kalmaya yeten bir yoksulluk düzenini mutlaka değiştireceğiz.

TÜRKİYE'Yİ VASATLAR ÜLKESİ OLMAKTAN KURTARACAĞIZ: İnsanımızın mülksüzleştirilmesine sebep olarak kendi ülkesine duyduğu aidiyet duygusunu zedeleyen ekonomi modelini de inşallah değiştireceğiz. Sosyalleşmenin, kendini geliştirmenin, teknolojik imkanlara sahip olmanın, lüks olmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz…Türkiye'yi vasatlar ülkesi olmaktan kurtaracağız.

BASIN VE MEDYA BAŞTA OLMAK ÜZERE HER ALANDA YASAKÇI ANLAYIŞA SON VERECEĞİZ: Toplantı, yürüyüş ve gösteri yağma hakkını antidemokratik bir suç olarak gören anlayışın tersine demokrasinin temel parametreleri olarak yeniden normalleştireceğiz. Basın ve medya başta olmak üzere her alanda yasakçı anlayışa son vereceğiz. Görevlendirmelerde yalnızca ve yalnızca liyakat ve ehliyeti esas alacağız.

KENDİSİNİ SEÇİLDİKTEN SONRA DEVLET YERİNE KOYANLAR GİBİ HİÇBİR ZAMAN OLMAYACAĞIZ: Üstünlerin hukukunun normalleştiği insanların güvenini zedeleyen adalet ve yargı anlayışını kökünden değiştireceğiz. Siyasetin adalet kurumu üzerindeki vesayetine son vereceğiz. Zaten bu devletin temel görevidir. Ama kendisini seçildikten sonra devlet yerine koyanlar gibi hiçbir zaman olmayacağız.

TEMEL TÜKETİM MADDELERİNDE VE TEMEL İHTİYAÇLARDAN ALINAN VERGİLERİ YA KALDIRACAK VEYA EN AZA İNDİRECEĞİZ: Devletin vergi alacaklarını kişi ve kurumların kazancına ve şartlarına göre yeniden düzenleyeceğiz. Temel tüketim maddelerinde ve temel ihtiyaçlardan alınan vergileri ya kaldıracak veya en aza indireceğiz. Vatandaşın ödediği vergilerin lüks ve israfa değil yine vatandaşa dönmesini temin edeceğiz. Büyük sermaye sahiplerinin milyon dolarlık vergi borçlarını silip küçük esnafa vergi faizi uygulayan haksız düzeni değiştireceğiz.

SOKAK VE CADDELERİ GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ: Sokak ve caddeleri güvenli hale getireceğiz. Kadına karşı şiddeti bitirecek, bu konuda hukuki düzenlemelere, caydırıcı cezaları çoğaltacak, sokakların insanlar ve çocuklar için güvenli bir mekan olmasını mutlaka sağlayacağız.

TÜRKİYE'NİN GIDA ÜRETİMİNİ ARTTIRACAK TARIM POLİTİKALARINA AĞIRLIK VERECEĞİZ: Ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımı kolaylaştıracağız. Türkiye'nin gıda üretimini arttıracak tarım politikalarına ağırlık vereceğiz. Tarım ve gıda üretimi bizim anlayışımızda ekonominin temel sahalarıdır.

ANKA / Güncel