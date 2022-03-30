Karaman Ticaret Borsası sektör üyeleriyle istişare toplantısı yaptı

KARAMAN (AA) - Karaman Ticaret Borsası tarafından çeşitli sektörde faaliyet gösteren üyelerle sektör istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Borsa Başkanı Ekrem Çavaş, tarım ve hayvancılık sektörünün ülke ve özellikle Karaman için hayati önem taşıdığını belirtti.

Faaliyet gösterdikleri sektörlere göre bölgede yaşayan vatandaşlara daha iyi şartlarda ve kalitede hizmet verebilmeleri için bir araya geldiklerini ifade eden Çavaş, şunları kaydetti:

"Sektörde yaşadığınız sorunlarınızı ve çözüm önerilerinizi ilgili kurumlara ileterek, üreticilerimizin, canlı hayvan, kasap, bulgur, un, soğuk hava ve süt işleme fabrikalarımızın şartlarını iyileştirmek istiyoruz. Bu konuda borsa üyelerimize fayda sağlamak için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz."

Çavaş, faaliyet gösterdiği sektör ne olursa olsun üyelere ve halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini aktardı.

Toplantı, Karaman Ticaret Borsası Genel Sekteri Fatih Fındık'ın Ticaret Borsası'nın 2018–2021 yılı faaliyet raporu ve proje bilgilendirme sunumuyla sona erdi.