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Karaman Ermenek'te ağaca çarpan motosiklette 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Pınarönü köyünde motosiklet ağaca çarptı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; ağır yaralı, Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde motosikletin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

F.U. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, ilçeye bağlı Pınarönü köyünde ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette bulunanlardan Mehmet Can Yılmaz (17) hayatını kaybetti, F.U. ağır yaralandı.

F.U, Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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