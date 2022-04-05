Karaman'dan kısa kısa

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma Öğrenci Topluluğu tarafından 'Orman Gönüllüsü Eğitimi' düzenlendi.

Karaman Orman İşletme Müdürü Ali Özgür Gümüş, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde, ormanların ülke ve dünya için öneminden bahsetti.

Ormanların vatanı güzelleştiren, hayvanlar için doğal bir yaşam alanı oluşturan önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu belirten Gümüş, bu anlamda ormanları korumak vatanı korumakla benzer bir önem taşıdığını belirtti.

Orman İşletme Şefi Nurullah Güven de yangın türleri, yangın davranışlarını etkileyen faktörler, rüzgarın gün içindeki değişimi, müdahale teknikleri ve söndürme metotları ile ilgili gönüllülere bilgiler aktardı.

Karaman PTT Başmüdürlüğü'nden KTSO'ya Ziyaret

Karaman PTT Başmüdürü Faik Göksuçukur ve İşletme Müdürü Anıl Yıldırım Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan'ı ziyaret etti.

Alkan, yaptığı konuşmada, PTT'nin toplumdaki değişim ve dönüşümü yakından takip ederek, teknolojik gelişmelerle kendini en iyi şekilde yenileyerek hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Soğuk hava deposu işletmecilerine yönelik seminer düzenlendi

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Soğuk Hava Depoları Kurulum Gıda Saklama Teknolojilerindeki Yenilikler konulu eğitim toplantısı düzenledi.

Müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen eğitimde İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, ide 500 bin ton elma üretiminin yapıldığını ve yıllık 200 bin ton elmanın soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini aktardı.

SOMTAD Derneği Başkanı Prof. Dr. Rahmi Türk ve eğitimciler tarafından yapılan sunumlarla toplantı sona erdi.