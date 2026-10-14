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Karaman'da UMKE'nin çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatına 45 personel katıldı

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Karaman'da UMKE'nin çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatına 45 personel katıldı
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Karaman'da UMKE tarafından çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatı düzenlendi. 4 UMKE aracı, 4 ambulans, AFAD'a bağlı 1 arama kurtarma ekibi ve 45 personelin katıldığı tatbikatta otobüs, otomobil ve motosiklet kazalarında sıkışan yaralılara müdahale edildi.

Karaman'da UMKE tarafından çoklu yaralanmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen tatbikata 4 UMKE aracı, 4 ambulans, AFAD'a bağlı 1 arama kurtarma ekibi ve 45 personel katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği otobüs, otomobil ve motosiklet kazalarında yaralanan ve araçlarda sıkışan kişilere görevlilerce müdahale edildi.

Tatbikatla olası kaza durumlarında olay yeri yönetimi, ekipler arası koordinasyon ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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