Karaman'da traktör kazası: Kol şafta sıkıştı
Karaman'da traktör şaftına kolu sıkışan kişi hastaneye kaldırıldı.
S.A. (40), Larende Mahallesi Göztepe Yolu Caddesi'ndeki tarlada, traktörün arkasına çapa makinesi takmak istediği sırada kolunu şaft kısmına kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
S.A, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Melek Sıncar