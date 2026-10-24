Karaman'da tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Karaman'da tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da Gülkaya köyü yakınlarındaki tarlada devrilen traktörün altında kalan 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; sürücünün cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Baki Özyurt (55) idaresindeki 33 UC 955 plakalı traktör, merkeze bağlı Gülkaya köyü yakınlarındaki tarlada devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Özyurt'un cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA