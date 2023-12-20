Karaman'da Otomobil Yangınında Kundaklama Şüphesi

Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokak'ta oturan Canan K., dün akşam saatlerinde 70 ABM 944 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Gece saatlerinde otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 20 dakika süren çalışma ile alev topuna dönen otomobildeki yangını söndürdü. İlk incelemede, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel