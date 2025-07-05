Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Karaman'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Şuayip Özdere, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 32 yaşındaki Özdere'nin cenazesi, Sudurağı beldesinde toprağa verilecek.

Karaman'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde 11 Haziran'da yaşanan kazanın ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şuayip Özdere (32), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Özdere'nin cenazesi, Sudurağı beldesinde toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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