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Bahçede ot temizlerken yaşamını yitirdi

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Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bahçesinde kuru otları yakarken alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bahçesinde kuru otları yakarken alevlerin arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Şehit Asker Ali Rıza İnceer Sokağı'ndaki müstakil evde oturan Havva Aydemir (76), bahçedeki kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktı.

Alevlerin ortasında kalan yaşlı kadını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sağlık ekipleri, Aydemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aydemir'in cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal
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