Karaman'da dağlık alanda kaybolan kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulundu

Güncelleme:
Karaman'da dağlık alanda yörük çadırında yaşayan 80 yaşındaki Ayşe G, yakınlarının kaybolduğu ihbarı üzerine ekiplerin 12 saatlik arama çalışması sonucu bulunarak kurtarıldı. Kadının sağlık durumu iyi.

Karaman'da dağlık alanda yaşadığı yörük çadırından kaybolan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Merkeze bağlı Özdemir ve Buçakkışla köyleri arasındaki dağlık bölgede yaşayan Ayşe G'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ayşe G, ekiplerin 12 saatlik arama çalışması sonucu Buçakkışla köyü yakınlarında bulundu.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
