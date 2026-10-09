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Karaman'da jandarma ekipleri 33 bin 19 kişiyi sorguladı, 80 kişi gözaltına alındı

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Karaman'da jandarma ekipleri 28 Eylül-8 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadelede 33 bin 19 kişiyi sorguladı, aranan 80 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı; kaçak içki, sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 80 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Eylül-8 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 33 bin 19 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 80 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 20 litre etil alkol, 47 litre kaçak içki, bin boş makaron, 2079 kaçak sigara, 10 sikke, 3 obje, 2 dedektör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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