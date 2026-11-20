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Karaman'da bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti.

Mehmet Patlak (24) ile bir grup arasında Valide Sultan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Patlak, bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Patlak, kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA